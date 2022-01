Bande-annonce : Peur sur les Delcourt

Chloé et Alex prennent la décision de se remettre ensemble comme avant. Andréa, le nouveau baby-sitter de la famille Delcourt est plus intrusif que prévu. Entre la vengeance d’Andréa et le désespoir de Flore, une avalanche de problèmes va s’abattre sur leur famille... Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.