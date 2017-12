Baptiste va-t-il se réconcilier avec Jessica ?

Depuis que Baptiste a pris ces distances, Jessica broie du noir. La jeune femme regrette ses actes et ne parvient pas à retrouver le sourire. Alors, elle se laisse complètement aller et ne fait plus aucuns efforts vestimentaires. Son frère Dylan et son père ne la reconnaissent plus. Plus tard, au lycée, Baptiste vient voir Jessica. Il décide de briser la glace et entame une discussion avec elle. Cet échange leur ont permis de se rendre compte qu'ils ne se connaissaient pas réellement et qu'ils devraient prendre le temps de le faire.