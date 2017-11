Bart confronté aux accusations de Sara

Bart avait-il eu raison d'accepter de participer aux plans machiavéliques de Dylan ? Quant à Sara, elle ne l'a pas manqué. En effet, la belle brune l'a découvert plus tôt échanger tranquillement avec une jeune femme au Spoon. Elle ne s'attarde pas à lui demander des raisons concernant sa prise de distance et de ses appels manqués. Devant les accusations de Sara, Bart dément et s'enfonce au fur et à mesure de leur discussion. Mais ses réponses n'ont pas l'air d'attiser son mécontentement. Agacée, elle laisse Bart dans sa culpabilité et ses regrets… Demain nous appartient - Extrait de l’épisode 97