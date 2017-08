Bart et Flore : la communication est rompue  

La vérité éclate enfin… Bart Vallorta comprend que sa mère Flore lui a menti pendant 17 ans et qu’il est le fils biologique d’Anna Delcourt. Bart veut des explications… et il va les avoir ! Mais avant cela, il doit quitter la résidence familiale et surtout ses grands-parents. Une fois loin du mas, mettant sa mère adoptive devant le fait accompli, les révélations tardent à venir. La communication entre Flore et Bart est malheureusement rompue. Regardez ! — Extrait de l’épisode 25 de « Demain nous appartient »