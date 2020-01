Bart perd le contrôle - Les 1ères images du lundi 06.01

Bart commence à réunir les preuves montrant qu’Arnaud est impliqué dans le trafic de chiens, et même pire, qu’il essaye d’envoyer Bart en prison ! Seul contre tous, personne ne veut croire à la version et aux accusations de Bart, même pas son cousin Maxime… Face à ces injustices, Bart s’emporte. Comment va-t-il gérer tous ces événements alors qu’Arnaud doit épouser sa mère dans quelques heures… Découvrez en exclusivité sur MYTF1 les premières images de l’épisode 632 de lundi. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.