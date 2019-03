TRAHISON – Bart va-t-il dénoncer Hugo ? (épisode 430)

Bart explique à Hugo que l’état d’Arthur se dégrade, après avoir contracté une maladie nosocomiale à l’hôpital. Sandrine et Laurence sont folles de rage contre le jeune homme. Elles envisagent de porter plainte contre lui. Même s’il n’était pas au volant le soir de l’accident, Bart se sent coupable. Hugo tente de le rassurer et lui demande de garder le silence… Si Bart le dénonce, il risque de retourner en prison ! Remonté, Bart craque et menace son ex de tout avouer à la police. Va-t-il passer à l’acte ? Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.