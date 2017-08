Bart vs Anna - Face à face vérité, ils se disent TOUT !  

Bart est un peu perdu entre ces deux mères, il leur en veut d’avoir caché ce secret et pris des décisions à sa place. Anna et Bart décident de se voir pour s’expliquer. Anna explique à Bart qu’elle était très jeune et perdue lors de sa naissance. Son père venait de mourir et Anna ne se voyait pas élever un enfant seule. Quand Flore lui a proposé de prendre Bart et de l’élever comme son fils, Anna ne pouvait pas refuser. Même si elle pense que cette décision était la mauvaise à prendre, c’est le passé et il faut avancer. Mais Bart ne s’en remet pas et part énervé… — Extrait de l’épisode 26 de "Demain nous appartient" – Lundi 21 août 2017.