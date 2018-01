Bastien BLESSE : Ne serait-il pas trop amoureux pour Victoire ?

On dirait que ça va un peu trop vite pour Victoire… Bastien lui avoue qu’il a laissé tomber son meilleur ami Tristan pour son amoureuse. Tristan était en effet tout excité de pouvoir enfin partir en vacances avec Bastien. Mais celui-ci a rembarré toutes les propositions de son ami pour le seul motif qu’il doit voir premièrement avec Victoire. Après avoir entendu cela, la belle blonde n’a pu rester de marbre. Pour elle, les amis ne passeront jamais après son amoureux. Blessé par ses paroles, Bastien rompt la conversation et s’en va. Bastien et Victoire ont-ils la même perception de l’amour ? Extrait de l’épisode 128 de Demain nous appartient.