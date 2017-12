Depuis leur nuit torride passée ensemble, Bastien ne parvient plus du tout à se concentrer au boulot. Il est complètement perturbé et ses pensées ne tournent qu'autour de sa chère Victoire et de ses performances. Alors, les deux amoureux finissent alors par s'accorder à devenir sex friends devant les yeux curieux de leur patient. Extrait de l'épisode 116 de Demain nous appartient.