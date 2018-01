Bastien dans un état CRITIQUE : « 1 chance sur 5 » pour survivre...

Les résultats du scanner donnés par Arnaud sont irréversibles : Bastien est dans un coma avec « un hématome extra-dural qui lui comprime le cerveau » et ses chances de survie sont infimes. « 1 chance sur 5 » répond Victoire désespérée, à Fabienne. Fabienne a du mal à encaisser ce verdict si lourd. De plus, Arnaud leur demande leur consentement à elle et Victoire pour pouvoir l’opérer. Et dire qu’elle venait la veille de lui annoncer qu’elle était enceinte et qu’elle allait se marier. Comment en si peu de temps, son unique fils est dans un état si alarmant ? Avec des chances si peu élevées, Fabienne et Victoire vont-elles accepter de le faire opérer ? Extrait de l’épisode 134 de Demain nous appartient.