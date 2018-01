Victoire et Bastien vivent désormais pleinement leur passion. Plus rien ne semblent les arrêter. Ils sont heureux d’assumer leur amour mais ne sont pas encore prêts à se présenter comme un couple auprès de leurs collèges de l’hôpital Saint-Clair. Cependant, cacher un amour si puissant n’est pas chose facile et leurs petits écarts à l’hôpital finiront vite par les trahir… Extrait de l’épisode 126 de Demain Nous Appartient.