Béatrice et Guy ont-ils un avenir ensemble ? (épisode 201)

Béatrice et Guy souhaitent se rapprocher pour le bien de leur fille Sara. Mais un avenir est-il envisageable pour le couple ? Sara voudrait que ses parents se remettent ensemble car ils semblent s’apprécier et s’aimer toujours ! En tout cas, Guy pense s’installer à Sète définitivement pour faire partie de la vie de Sara et même se lancer dans un projet de location d’habitations sur l’eau. Il veut également se racheter auprès de Béatrice et veut qu’elle oublie les mauvais moments passés. Guy lui avoue qu’il fait partie d’un groupe de parole qui l’aide beaucoup. Est-ce que ses efforts changeront le regard de Béatrice sur lui ? Extrait de l’épisode 201 de Demain nous appartient.