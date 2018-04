Béatrice va-t-elle accepter la proposition de son ex-mari Guy ? (épisode 197)

Béatrice Raynaud commence à prendre ses marques comme serveuse au Spoon et s'éloigne de plus en plus de son ex-mari violent Guy. Mais les difficultés de Sara, qui a du mal à remonter la pente et a besoin de ses parents, pourrait en décider autrement... Alors que Béatrice est sur le point de fermer le Spoon, Guy arrive pour lui parler d’un projet. Il souhaite investir dans des chambres d’hôtes et voudrait que Béatrice s’occupe de la décoration. Il pense secrètement que travailler sur un projet commun avec son ex-épouse pourrait aider à recoller les morceaux de leur couple. Mais Béatrice n’est pas encore convaincue. Extrait de l’épisode 197 de Demain nous appartient.