Les Beddiar démasqués à cause de Rémy ?

Rémy, le petit copain de Soraya, vit très mal cette situation. Il n'est pas du tout daccord avec la façon de procéder de Leïla et Soraya. Au courant de toute la situation depuis peu, Rémy en oubli les micros placés chez eux et dit les mots qu'il ne fallait pas...Il demande comme il compte faire avec les papiers. Leïla et Soraya tentent de rattraper la situation comme elles peuvent....