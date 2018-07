Les Bellanger s'associent avec Brunet ? (épisode 247)

Jeanne, Robin, Alex et Victor sont réunis pour un grand moment : la signature de leur association pour la résurrection du mas. Victor est ambitieux et promet de garder une trace des années d'expérience de Jeanne en choisissant de garder ses huîtres. Dès le lendemain, il projette de préparer un plan de relai commercial avec son nouveau partenaire Robin. Malgré toutes ses décisions et l'accord avec sa famille, Alex semble ailleurs et très peu enthousiaste face à cette nouvelle étape franchie, contrairement à Jeanne et Robin. Aurait-il des doutes sur les réelles motivations de Victor ? Extrait de l'épisode 247 du 17 juillet de Demain nous appartient.