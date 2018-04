Robin Bellanger serait-il l’assassin de Roland Prigent ? (épisode 198)

Le détective Prigent manque toujours à l’appel. Au commissariat, Karim fait un point avec la juge sur les éléments de l’enquête des coups de feu dans la forêt et de la disparition du petit Mehdi. L’inspecteur Saeed a vérifié les comptes de Prigent et une certain Jeanne Bellanger lui fait des virements tous les mois. Serait-elle une de ses clients ? Pas possible pour Karim car elle ne figure sur aucun document des clients de Prigent. Jeanne Bellanger serait-elle liée à Robin Bellanger, le chargé de communication de la mairie ? Et oui, c’est sa mère… Et le portable de Bellanger a été repéré dans la forêt. Bellanger aurait-il assassiné Prigent ? Karim tient enfin un vrai suspect ! Extrait de l’épisode 198 de Demain nous appartient.