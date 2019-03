Revivez la rencontre entre Maxime et Clémentine. Une très belle histoire d'amour qui a connu beaucoup de difficulté mais l'amour était plus fort que tout. Aujourd'hui, Maxime et Clémentine vivent leur histoire d'amour au grand jour. Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.