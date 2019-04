La Belle histoire de Victoire et Georges 💑

Tout a commencé lorsque Georges est arrivé à Sète, où il cherchait un appartement. Très vite, il lui propose de faire une colocation ! Alors que Lucie et Victoire emménagent ensemble, Georges se greffe à leur cohabitation. Timide et secrètement amoureux de la jolie infirmière, Georges n’ose pas franchir le cap. Pendant ce temps, elle sort avec le Commandant de police Martin Constant et Georges a des vues sur Amanda… Mais il n’arrive pas à tomber amoureux. Mutuellement attiré l’un envers l’autre, Victoire et Georges entament alors une relation à l’abri des regards. Rapidement, il aura des doutes sur cette relation, que Victoire veut passer sous silence. Cette dernière n’arrive pas à assumer leur couple. Mais leur amour est plus fort que tout… Rendez-vous du lundi au vendredi à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.