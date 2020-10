Ben, le dernier debout - DNA du 30 octobre 2020 en avance

L’eau croupie a sérieusement mis à mal Ulysse, Clémentine et Sacha. Pire encore, les médicaments envoyés par les secours n’ont aucun effet. Ben reste donc le seul contact lucide pour communiquer avec la surface. Martin essaye tant bien que mal de rassurer l’adolescent, fatigué et à bout de nerfs. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.