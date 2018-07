BÊTISIER - Les comédiens de DNA dans tous leurs états !

Cette semaine dans Demain nous appartient, les comédiens continuent de vous offrir des histoires et des rebondissements de qualité ! Mais l’ambiance est toujours bonne sur les plateaux de tournage. En exclusivité pour MYTF1, découvrez les coulisses du tournage de votre série. Qui ne s’est jamais demandé comment les séries étaient tournées ? Qui n’a jamais voulu connaitre les secrets de tournage ? Pour votre plus grand plaisir, découvrez les scènes coupées de DNA et les plus grands fous rires des comédiens de la série. Entre les décors qui ne tiennent plus, les grimaces, les mots qui manquent et les rires des comédiens entre eux, l’ambiance sur le tournage de Demain nous appartient est toujours au top ! Découvrez des moments drôles sur les plateaux de DNA avec Ingrid Chauvin, Alexandre Brasseur, Lorie Pester, Anne Caillon, Juliette Tresanini, Clement Remiens et bien d’autres. Et rendez-vous dès lundi pour un nouvel épisode de Demain nous appartient sur TF1.