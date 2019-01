Le bêtisier de l'année ! Fous rires et bonne humeur sur le plateau de DNA

Tous les comédiens de Demain nous appartient vous souhaitent une belle année 2019 ! Pour commencer l’année dans la bonne humeur, MYTF1 vous offre une vidéo en cadeau ! Entrez dans les coulisses du tournage de votre série et assistez aux plus grands fous rires des comédiens. Pour votre plus grand plaisir, découvrez Ingrid Chauvin et Alexandre Brasseur en train de tourner une scène et être morts de rire ! Découvrez encore plus de moments drôles sur les plateaux de DNA avec Ingrid Chauvin, Alexandre Brasseur, Samira Lachhab, Atmen Kélif, Axel Kiener et bien d’autres. Et rendez-vous du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 pour Demain nous appartient.