Betty chante sur scène et enflamme le public !  

Roch, le grand-père de Betty, l'entend chanter après sa douche et comprend tout de suite que ses poèmes sont en réalité des chansons. Il la convainc de faire le concours de talents. Au début, Betty est hésitante et sa voix n'est pas parfaite. Le trac y joue pour beaucoup. Roch s'arrête et lui dit d'imaginer qu'elle est chez elle, toute seule en train de chanter dans sa salle de bains. La petite Betty enflamme alors la scène du concours et le public l'acclame. Elle remporte le premier prix et un agent la repère et lui propose un rendez-vous... Regardez ! — Extrait de l’épisode 12 de "Demain nous appartient" - Mardi 1er aout 2017.