Marcelle a disparu depuis plus de 10 jours de sa maison de retraite et Betty Moreno, accompagnée de son amie Noor, la cherche dans toute la ville. Quand elle la trouve enfin et la ramène chez elle, Betty réalise qu'elle a une dure décision à prendre… Pour aider Marcelle, elle va devoir tout avouer à sa mère et prévenir le fils de Marcelle pour son bien. Extrait de l’épisode 198 de Demain nous appartient.