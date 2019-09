Betty " Papa te trompe" (épisode 560)

Depuis que Betty a aperçu son père dans les bras d'une autre femme, celle-ci ne va pas bien du tout et ne voit plus son père de la même façon. Pendant le repas, elle le voit utiliser son téléphone et ne peut pas s'empêcher d'imaginer qu'il écrit à cette femme. Betty quitte la table, sa mère la suit et lui demande ce qui ne va pas... Betty ne peut plus garder ce secret pour elle... Va-t-elle dire à sa mère ce qu'elle sait ? Retrouvez "Demain nous appartient" tous les soirs sur TF1 à 19h20.