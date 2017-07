Betty est effondrée de se sentir différente de ses camarades et de ses frères et sœurs. Ses parents pensent qu’elle n’est pas capable de participer au concours. Ce qui n’est pas l’avis de son grand-père, Roch. Mais contre toute attente, Jessica vient consoler sa sœur et lui propose de participer au concours avec elle. — Extrait de l’épisode 8 de Demain nous appartient.