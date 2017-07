BIG LOVE – C’est l’amour fou entre Victoire et son mystérieux inconnu  

Le mystérieux inconnu ne l’est plus. Après avoir bloqué ses messages, Victoire pensait ne plus avoir affaire à lui. Que nenni ! Ce dernier l’a retrouvée, dévoilant ainsi son identité : Franck. Victoire et Franck commencent alors une relation de couple normale mais Sandrine la met en garde : il n’est pas très clair, il est peut-être marié. Il ne fait nul doute que Victoire mènera son enquête. Regardez ! — Extrait de l’épisode 11 de Demain nous appartient