Bilel accepte de trahir Corkas à une condition… (épisode 418)

Depuis son incarcération, Bilel n’a que de très brefs moments en compagnie de sa famille. Et son évasion n’arrange nullement les choses. En effet, il risque une peine de 6 ans minimum. Vivant dans la peur, Bilel craint que Corkas s’en prenne à Leïla et ses filles. Lucie lui lance donc un ultimatum : « Si on arrête ses braqueurs grâce à vous, Corkas n’aura plus aucun moyen de s’en prendre à vos proches ». D’abord perplexe, Bilel finis par accepter la requête de la police à une condition : « passer du temps seul avec mes proches ». Lucie promet de protéger sa famille. Il est sur le point de trahir son ancien codétenu… Mais à quel prix ? Que risque Bilel dans cette affaire ? Extrait de l’épisode 418 de Demain nous appartient du mardi 12 mars 2019.