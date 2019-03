Bilel va-t-il tuer Corkas ? ( épisode 423 )

Pendant que Corkas dort, Bilel en profite pour lui voler son arme. Il braque l'arme sur Corkas en lui expliquant qu’il n’en peut plus d’avoir peur ! Corkas lui explique que si il le tue, il sera tué à son tour, lui et toute sa famille. Bilel souhaite que Corkas et lui devienne une équipe et qu’ils arrêtent cette guerre. Ensemble, ils auront plus de chance de s’en sortir. Corkas détache les mains de Bilel et décide de lui faire confiance encore une fois.Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1