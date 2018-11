LE BISOU – Timothée et Noor officialisent leur relation ! (épisode 342)

Depuis sa sortie de l’hôpital, Noor et Timothée rattrapent le temps perdu. Le lycéen a invité son amie chez lui pour lui faire part de ses sentiments. Timide et maladroit, le petit frère de Lola a dû mal à s’exprimer : « Je voulais savoir si bientôt on sortirait ensemble ? ». Très vite il se braque et fait une crise. Compréhensive, Noor le calme et lui explique ce que les couples font lorsqu’ils sortent ensemble ! « On peut se tenir par la main, se serrer dans les bras… ». Timothée est autiste et n’aime pas qu’on le touche, mais il reste confiant. Noor lui exprime sa vision du couple : « Quand on s’est embrassé sur la bouche on peut dire qu’on sort ensemble ! ». La vie de Timothée est rythmée comme une horloge : « On a qu’à dire qu’on sort ensemble à partir du moment où je me serai organisé ! ». Extrait de l’épisode 342 de Demain nous appartient du lundi 26 novembre 2018.