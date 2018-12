LE BISOU – Victoire succombe au charme de Georges ! 👩‍❤️‍💋‍👨 (épisode 362)

Au moment de s’offrir les cadeaux, Martin est gĂȘnĂ©, car il est venu les mains vides. Et n’a pas de cadeau pour Victoire : « J’ai vraiment pas eu le temps
 ». Confus, il compte bien se rattraper : « On ira faire du shopping ensemble samedi, tu choisiras tout ce que tu veux ! ». VexĂ©e, elle lui arrache des mains le cadeau qu’elle lui avait offert pour le donner Ă son coloc ! Une situation embarrassante pour Georges qui hĂ©site mais finit par accepter. Une fois son cadeau ouvert, Victoire se rapproche dangereusement de Georges et l’embrasse ! Un bisou Ă©tonnant dont personne ne s’attendait
 Victoire a-t-elle Ă©tĂ© sĂ©duite par Georges ? Comment Martin va-t-il rĂ©agir ? Extrait de l’épisode 362 de Demain nous appartient du lundi 24 dĂ©cembre 2018.