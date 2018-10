Bruno Werner avoue le meurtre de Pauline Gardel (épisode 315)

Lorsque Martin interroge Bruno Werner, le principal suspect du meurtre de Pauline Gardel, ce dernier lui fait une surprenante révélation. Sous les menaces de Martin et livré à lui-même, l’homme n’a plus d’autre possibilité que de se dénoncer. Werner, à l’époque gardien du parking sur lequel a été assassiné Pauline, a avoué l’a connaître. Il continue sa déposition en expliquant l’avoir vu à bord d’une voiture accompagné de son amant. Le suspecté coupable, qui l’a trouvait attirante, a tenté sa chance à son tour. Mais Pauline a refusé ses avances. Quand Martin questionne Werner dans le but de savoir s’il a bien tué la femme d’Yves, sa réponse est sans retour : « Oui, j’ai serré son cou jusqu’à ce qu’elle se taise… ». Extrait de l’épisode 315 de Demain nous appartient du jeudi 18 octobre 2018.