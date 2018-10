Bye Bye - Sylvie Filloux (Judith) part vraiment aux Etats-Unis

En exclusivité pour MYTF1, l'interprète de Judith - Sylvie Filloux a un message pour ses fans. La jeune comédienne est actuellement aux Etats-Unis dans le cadre de sa troisième année à Science Po. Elle quitte donc Demain nous appartient pour continuer ses études à l’étranger, comme son personnage de Judith dans la série ! Elle ne sera donc pas à l’écran pendant 1 an. Mais la comédienne n’exclut pas un retour dans DNA dans 1 an quand elle sera de retour en France. On lui souhaite une belle année et on espère la retrouver bientôt dans DNA ! Regardez son message. Et rendez-vous du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 pour suivre les aventures de Demain nous appartient.