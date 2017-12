C’est chaud entre Flore et Thomas !

Avec toutes les péripéties que vit Thomas, Flore a du mal à garder son impatience car elle s’est laissé prendre à son jeu de séduction. D’autant plus qu’elle était au départ réfractaire au retour de Thomas dans sa vie, Flore ne veut plus voir son amour de jeunesse lui filer entre les mains à nouveau. Dans la journée de son agression, Thomas vient la rendre visite à l’hôpital de Sète. Profitant de cet instant avec Thomas pour s’expliquer sur tous ces événements et pour confesser leurs sentiments, les deux amoureux ne peuvent s’empêcher de témoigner intimement leur amour dans la chambre même de l’hôpital.