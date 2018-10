Carla exige la garde intégrale de Timothée… (épisode 316)

Piquante, l’ex-femme de Victor Brunet n’a pas froid aux yeux. Invitée chez lui, Carla fait des remarques acerbes sur sa nouvelle relation avec Lou. Poussé à bout, Victor s’énerve et fait peur à son fils, qui s’en va. La maman de Timothée n’a qu’un seul objectif : récupérer son fils. Un choix justifié par la présence de meilleures infrastructures aux États-Unis pour élever un enfant autiste. Mais Victor ne veut rien entendre, son fils à des amis Sète et il est heureux. Depuis la mort de Lola, Carla craint le pire pour Timothée… Pour elle, Victor « n’a pas su la protéger. Je ne te laisserai jamais ton fils… ». Remonté, il lui attrape le bras et contre-attaque en exprimant sa colère : « Essai de me retirer mon fils et tu vas voir de quoi je suis capable. » Extrait de l’épisode 316 de Demain nous appartient du vendredi 19 octobre 2018.