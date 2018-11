Carla renonce à la garde intégrale de Timothée (épisode 326)

Après avoir remué ciel et terre pour ramener son fils avec elle aux États-Unis, Carla abandonne. Elle est allée annoncer la nouvelle à Victor, qui est à l’hôpital à la suite d’un arrêt cardiaque : « Si je suis venue te voir c’est pour te dire que je te laisse Timothée ». Une décision qui surprend Victor. Et pour cause, c’est au détour d’une conversation que Carla a surpris son fils dévoiler ses sentiments à Noor : « Il est amoureux ! ». Les larmes aux yeux, Victor est rongé par les remords : « Lola aussi était amoureuse, je l’ai découvert trop tard, après sa mort ». Quelle va être la réaction de Timothée lorsqu’il apprendra qu’il reste à Sète ? Va-t-il officialiser sa relation avec Noor ? Extrait de l’épisode 326 de Demain nous appartient du vendredi 2 novembre 2018.