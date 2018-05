Catherine demande pardon à Jeanne (épisode 209)

Catherine et Jacques ont pris la fuite. Ils sont activement recherchés par la police pour l’agression de Jeanne Bellanger. Mais avant de disparaitre et de quitter la ville, Catherine tient à aller voir Jeanne à l’hôpital. Au départ, Jeanne est surprise et pense que Catherine va s’en prendre à elle, comme l’a fait son mari. Mais Catherine est venue pour demander pardon pour tout ce qu’elle a fait endurer à Jeanne toutes ces années. Elle reconnait qu’elle a été égoïste et qu’elle n’a aucune excuse pour son geste. Elle ajoute : « On n’arrache pas un enfant à sa mère. C’est la pire des souffrances ». Mais elle avoue avoir passé les meilleurs moments de sa vie avec Alex comme fils. Jeanne lui demande alors de quitter sa chambre. Extrait de l’épisode 209 de Demain nous appartient.