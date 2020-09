Catherine interrogée par la police ! - DNA du 22 septembre 2020 en avance

L’acharnement de la police a porté ses fruits. Elle a finalement pu retrouver la trace et intercepter la mystérieuse Catherine Bertrand ! En pleine confrontation avec le Commandant Constant, la grand-mère de Maxime et Judith va devoir rendre des comptes et expliquer pourquoi elle a tenté de simuler sa propre mort… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.