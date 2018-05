Catherine perd les pédales (épisode 207)

Alors que Jeanne et Alex venaient à l’hôpital pour passer un test ADN, ils sont tombés sur Catherine et Jacques qui allaient sortir. La rencontre entre les deux femmes s’est très mal passée. Les reproches ont fusé avec Alex en plein milieu. Suite à cette altercation, Jeanne ne veut plus retirer sa plainte contre les Bertrand. Elle l’annonce à Alex qui ne peut rien dire. De son côté, Catherine rentre à l’hôtel avec Jacques et perd complètement pied. Elle est persuadé que Jeanne monte Alex contre eux. Elle envisage même d’aller lui parler calmement pour s’expliquer et s’excuser. Elle est sûre qu’elle pourra récupérer Alex d’une manière ou d’une autre. Mais Jacques ne peut que constater que sa femme perd complétement les pédales. Il essaye de la raisonner et de lui faire comprendre qu’Alex ne veut plus les voir et rien ne pourra changer cela. Extrait de l’épisode 207 de Demain nous appartient.