Le cauchemar continue : Maxime, un terroriste ?

Le corbeau continue de faire des ravages… Alex, Chloé et Maxime se réunissent pour refuser le refus des services sociaux pour leur capacité à devenir famille d’accueil. La famille Delcourt est plus que déterminée pour enfin avoir le plaisir d’accueillir des enfants. Cependant, Alex va être rapidement coupé dans son discours quand il va apprendre que le motif du refus est porté sur Maxime. D’après une lettre anonyme reçue, Maxime aurait été impliqué dans une affaire terroriste. Bien évidemment cette déclaration est fausse, mais le plus inquiétant est l’ampleur que prennent les machinations du corbeau. Comment les Delcourt vont-ils pouvoir arrêter un corbeau de plus en plus acharné ? Extrait de l’épisode 141 de Demain nous appartient.