Cédric entre par effraction chez Rose et Raphaël ! (épisode 253)

Depuis le retour de Rose à Sète, Cédric ne cesse de la suivre et d’essayer de la voir. Toujours amoureux d’elle, son ex souhaitait juste revoir son visage. Sur la plage, Rose vient lui parler pour lui dire d’arrêter de la suivre sans cesse. Mais Cédric lui assure qu’il ne lui veut aucun mal et qu’il est toujours attaché à elle. Mais il en veut beaucoup à Raphaël qu’il accuse d’avoir trafiqué son scooter il y a 25 ans pour le forcer à rompre avec Rose. Depuis, son bras est complétement paralysé er Raphaël s’est marié avec Rose. Même si Cédric n’a pas l’air méchant, ce soir, il entre par effraction chez Rose et Raphaël. Il fouille même dans leur chambre à coucher et prendre une photo de Rose alors qu’elle est endormie dans son lit. Que vient-il faire exactement ? Extrait de l’épisode 253 de Demain nous appartient du 23 juillet 2018.