Célia acceptera-t-elle de vivre avec Ben et leur fils ?

Célia ne semble pas vraiment avoir tourné la page sur son passé avec Ben (le père de Noé). De plus, sa volonté de partir pour un voyage humanitaire l’a refroidie. Et ça, le jeune homme l’a bien compris. En effet, après toutes les péripéties par lequel Célia est passé, Ben n’a pu rester insensible. Le jeune homme redouble donc d’efforts pour pouvoir reconstruire une nouvelle vie pleine de promesses. En effet, Ben a décidé de mettre son projet de voyage de côté pour se consacrer pleinement de Noé et Célia. Cependant, Célia ne semble pas partager sa vision. Aurait-elle néanmoins partagé son cœur avec quelqu’un d’autre ? Extrait de l’épisode 128 de Demain nous appartient.