Célia est enfin libérée !

La détermination de Maxime a payé ! En effet, le jeune homme a tout mis en œuvre pour convaincre Christophe de l’aider à faire libérer Célia. Et c’est pari gagné, car la jeune femme met enfin le pied dehors et retrouve ce qu’il y a de plus cher à ses yeux, Noé. Chloé s’est empressée de la rencontrer pour partager ce moment de bonheur et de liberté. Cependant, les deux femmes sont étrangement épiées par Enzo… Quelles intentions se cachent derrière ce comportement malsain ? Extrait de l’épisode 126 de Demain Nous Appartient.