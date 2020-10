C'est la fin - DNA du 13 octobre 2020 en avance

Noor ne veut pas accepter l’inacceptable. Non Leïla ne peut pas mourir. Il y a encore des solutions pour la sauver. Pourquoi les médecins ne tentent pas une greffe de peau ? Difficile d’annoncer à un enfant qu’il n’y a plus espoir. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.