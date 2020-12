Charlie et Luke sur le départ ? - DNA du 2 décembre 2020 en avance

Pour empêcher Charlie de continuer à accuser Sofia, William et Samuel lui ont proposé de l’argent. Avec cette somme, elle espère quitter Sète et retourner à New-York avec son frère. Luke n’est cependant pas de cet avis, il souhaite que sa Charlie dise la vérité afin de mettre un terme à toute cette histoire. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.