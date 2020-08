Chemsa révèle son plus grand secret à Karim - DNA du 12 août 2020 en avance

Karim discute avec Chemsa pour essayer d'avoir le maximum d'informations sur la bande de son frère. Chemsa, inquiète, comprend que quelque chose ne va pas et la situation devient extrêmement dangereuse. Elle décide alors de lui révéler un objet contenant des informations hautement compromettantes… Seuls Chemsa et Karim sont au courant de l'existence de cette preuve.