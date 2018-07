Chloé a découché ! (épisode 255)

Ce matin, Alex est en colère. Chloé n’est pas rentrée dormir à la maison. Au départ, cela devait être une simple soirée chez Rose et Raphaël, mais Chloé s’est vite laissée emporter par les retrouvailles, les défis et l’alcool… C’est avec la gueule de bois que Chloé rentre chez elle à 8h du matin, retrouvant un mari furieux. Alex demande des explications. Un petit texto à 23h n’excuse pas toute une nuit passée dehors. Chloé avoue que ça lui a fait du bien de retrouver ses amis d’enfance et de partager une soirée avec eux. Alex sent bien que sa femme a changé depuis l’arrivée de Rose et Raphaël à Sète. Le couple va-t-il surmonter cette difficulté ? Et quels sont les réelles intentions de Raphaël ? Extrait de l’épisode 255 de Demain nous appartient du 26 juillet 2018.