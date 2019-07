Chloé a des preuves : Olivier n'est pas mort ! ( épisode 500 )

Chloé arrive au commissariat et demande à Martin de réouvir l'enquête. En effet, elle est maintenant sure qu'Olivier n'est pas mort. Chloé s'est introduit chez les Doucet et a decouvert une pile de linge propre appartenant à Olivier. Martin explique à Chloé qu'elle pourrait être poursuivi pour violation de domicile ! Le ton monte entre Chloé et Martin ! La police va-t-elle rouvrir l'enquête ? Retrouvez tous les soirs à 19h20 sur TF1 " Demain nous appartient".