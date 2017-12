Chloé acceptera-t-elle de devenir une famille d’accueil ?

La garde de Noé donne des idées à Alex. S’occuper d’un bébé lui donne envie d’en avoir un aussi avec Chloé. Mais Chloé ne sent pas capable de devenir de nouveau une maman. Mais Alex ne s’arrête pas là et propose à sa femme de devenir une famille d’accueil pour apporter de l’amour à ceux qui en ont besoin. Malgré les hésitations et les appréhensions de Chloé, elle donne avec joie son agrément à cette belle demande. Extrait de l’épisode 120 de Demain nous appartient.