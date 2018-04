Chloé et Alex retrouvent les initiales « P+R » de sa vision (épisode 194)

Malgré les réticences de Chloé concernant les visions d’Alex, elle accepte finalement de l’accompagner dans la forêt afin de retrouver l’arbre avec les initiales qu’il aurait perçues dans ses visions. En effet, convaincu par Oriane Vasseur (son médium), Alex croit que ces initiales sont des éléments considérables et réels afin de retrouver ce garçon semblant être en danger de mort. Au fur et à mesure de leurs recherches, le couple finit par tomber sur l’arbre de ses visions avec quelques différences comme s’il avait vieilli. En effet, Alex comprend que sa vision ne date pas d’hier et qu’il s’agit de fait du passé...dans lequel il serait lui-même impliqué ! Les dons de voyance d’Alex semblent alors plus réels que jamais et serait ainsi d’une grande utilité pour la police…à moins que Karim accepte de le croire. Extrait de l’épisode 194 de Demain nous appartient.