Chloé se confie à Anna de son choc en revoyant Martin. Chloé oscille entre le cœur et la raison. D’un côté, ses sentiments sont encore présents mais elle a du mal à oublier qu’il lui a menti et qu’il est allé interroger sa mère à l’hôpital. Anna pense que Chloé a encore des sentiments pour lui, surtout que pour elle, Chloé et Martin commençaient une belle histoire ensemble. Demain nous appartient - Extrait de l’épisode 84